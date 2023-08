Ricky Martin fala sobre divórcio e afirma que não é algo recente

Ricky Martin anunciou, em julho, a separação de Jwan Yosef, com quem tem dois filhos. O cantor falou mais sobre o divórcio e contou que não foi recente.

No passado mês de julho, Ricky Martin anunciou que ele e o agora ex-companheiro Jwan Yosef estavam separados. O anúncio foi feito através das redes sociais do artista. “Após uma cuidada reflexão, decidimos terminar o nosso casamento com amor, respeito e dignidade pelos nossos filhos”, escreveu, na altura.

Cerca de um mês depois, o cantor porto-riquenho falou, pela primeira vez, sobre o divórcio e revelou que não foi algo recente.

“Quando o público soube, já tínhamos passado por um processo de luto. O Jwan e eu sempre seremos uma família. Temos dois filhos que vamos criar juntos, e essa não é uma decisão recente. Há muito tempo que planeámos essa situação, ainda antes da pandemia. Olhámos nos olhos um do outro e sorrimos, abraçámo-nos, passámos por altos e baixos, chorámos juntos e rimos juntos. Foram sete ou oito anos”, conta o intérprete em declarações à Telemundo

“Quero divertir-me, quero aproveitar a vida… Vamos com calma, mas sim, eu vejo-me num outro relacionamento. Não estou a dizer que seja para breve, mas gosto de estar apaixonado, gosto de estar num relacionamento, gosto de acordar de manhã com um beijo matinal, pequeno-almoço e cumplicidade”, disse ainda.

Ricky e Jwan são pais de Lucia, de quatro anos, e Renn, de três. O intérprete é, também, pai dos gémeos Matteo e Valentino, de 14 anos.