Ricky Martin nega acusações de violência doméstica de que é alvo

Os últimos dias têm sido atribulados para Ricky Martin, uma vez que o cantor, de 50 anos, foi acusado de violência doméstica após o término da relação.

O intérprete porto-riquenho foi acusado de agredir o ex-companheiro, que apresentou uma queixa por violência doméstica. A polícia terá ainda notificado a voz de “Vida Loca” com uma ordem de restrição.

Agora, o músico veio a público defender-se das acusações e afirmar que não passam de calúnias.

Foi através do Twitter que o artista latino garantiu estar inocente. “A ordem de restrição apresentada contra mim é baseada em alegações totalmente falsas, desta forma enfrentarei o processo com a responsabilidade que me caracteriza”, começou por afirmar.

“Por ser um assunto legal e em curso não posso adiantar muito sobre o assunto. Agradeço as inúmeras demonstrações de solidariedade e recebo-as com todo o meu coração”, rematou.

Recorde-se que os advogados de Ricky Martin já tinham enviado um comunicado à revista “People” em que afirmavam a inocência do cantor. “As alegações contra o Ricky Martin, que conduzirem a uma ordem de restrição, são completamente falsas e fabricadas”, asseguram.