Ricky Martin quer novo casamento para os filhos mais novos assistirem

Ricky Martin quer casar-se de novo com Jwan Yosef numa festa que dure quatro dias para os filhos mais novos estarem presentes.

Depois de ter subido ao altar em 2017, o mediático cantor pretende voltar a trocar alianças com o seu companheiro. Tudo para que o seus filhos Ren e Lucia estejam presentes.

“Quero fazer uma grande festa. Quero que o casamento dure quatro dias”, contou o intérprete no programa “Ventaneando”. “Eles precisam de fazer parte desta celebração”, acrescentou.

Além de Ren e Lucia, o casal também tem Valentina e Matteo.

Ricky Martin, intérprete porto-riquenho de 48 anos, continua a ser um dos cantores latinos mais bem-sucedidos e célebres pelos êxitos musicais “Livin La Vida Loca”, “La Copa de La Vida” – o tema do Mundial de Futebol -, ou “Nobody Wants to Be Lonely”.

O artista assumiu, em 2010, a sua homossexualidade numa mensagem que partilhou nas suas redes sociais. “Tenho orgulho em dizer que sou um homossexual muito afortunado. Sinto-me abençoado por ser quem sou”.