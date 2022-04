Rihanna e Asap Rocky estarão a namorar

Depois de quase um ano de rumores de que estariam juntos, a cantora e o “rapper” estarão mesmo num relacionamento amoroso.

Rihanna, de 32 anos, estará a namorar com o amigo de longa data, Asap Rocky, de 32. A notícia é avançada pela revista “People”, depois de o “New York Post” ter avistado o suposto casal a jantar com amigos em Nova Iorque, no passado fim de semana.

Os rumores de que os artistas estariam juntos surgiram em janeiro deste ano, após a separação de Rihanna do ex-namorado, o bilionário Hassan Jameel, com quem namorou durante três anos.

Recorde-se que em julho o “rapper” fez parte da imagem da coleção de produtos de cosmética da artista.