Rihanna já foi mãe. Saiba o sexo do segundo bebé da cantora

Rihanna e A$AP Rocky já deram as boas-vindas ao segundo filho em conjunto, avançou a imprensa internacional. Saiba qual é o sexo do bebé.

Rihanna e A$AP Rocky já deram as boas-vindas ao segundo filho. A informação, avançada pelo “site” Media Take Out confirmou o nascimento e revelou o sexo do bebé… É uma menina.

Segundo a publicação, várias fontes próximas ao casal confirmaram que Rihanna deu à luz uma menina linda e saudável. As duas estão a descansar na mansão do casal em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Ela é uma imagem perfeita de Rihanna – até mesmo nos olhos claros”, contou uma fonte ao “site”.

Recorde-se que o casal já tem um filho, RZA Athelston Mayer, que nasceu em maio do ano passado. Até ao momento, nenhum dos dois manifestou-se acerca do nascimento da pequena, mas a notícia surge numa altura em que Rihanna lançou uma coleção de maternidade, em parceria com a sua marca de lingerie.