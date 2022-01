Rihanna usa música de artista português em desfile

A música do artista português Pedro foi um dos temas usados pela cantora e empresária no desfile da nova coleção da própria marca.

Pedro revelou nas redes sociais que a música “Drenas”, do mais recente álbum “Da Linha”, ouviu-se no espetáculo da marca “Savage x Fenty”, organizado por Rihanna, e destacou o marco “inesquecível” e “especial” com um vídeo de parte do desfile.

“Ontem o meu tema ‘Drenas’ passou no novo desfile da ‘Savage x Fenty’ enquanto a mais pesada Irina Shayk mandava aquele charme de outros mundos. […] Deu mesmo para criar aquele momento inesquecível e mega especial”, pode ler-se na publicação.

No desfile da nova coleção de lingerie estiveram Demi Moore, Irina Shayk, Rosalía, entre outras estrelas.

LEIA TAMBÉM: