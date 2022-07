“Rir-me de mim própria”, afirma Júlia Pinheiro sobre estreia no cinema

Júlia Pinheiro estreou-se no mundo cinema ao participar na nova trama “Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo”, a continuação de “Sete Pecados Rurais”.

Com estreia marcada para 11 de agosto, o filme narra mais uma das aventuras de “Quim” e “Zé”, personagens cómicas interpretadas por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves.

Contudo, neste novo filme os primos contam com uma personagem muito especial, a “Madrinha”, vivida por Júlia Pinheiro.

“A minha estreia no cinema. Para rirmos todos. E sobretudo para rir-me de mim própria. Nos cinemas no dia 11 de Agosto”, escreveu Júlia Pinheiro no Instagram.

No elenco entram ainda nomes como Rui Unas, Sofia Ribeiro, Carla Andrino, Diana Nicolau, entre outros.