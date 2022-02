Rita Egídio vai celebrar aniversário com festa privada

A viver em Portugal há sensivelmente quatro meses, a DJ e produtora portuguesa Rocky Valente vai no próximo sábado, dia 21 de dezembro, celebrar o seu 39º aniversário.

A festa que contará com a presença do DJ Luís XL Garcia, um ícone da música eletrónica em Portugal e do DJ Daveed, referência no panorama musical, do deep ao techno, passando pelo house. Juntos prometem animar o Palácio do Correio-Mor em Loures durante sete horas. O início está marcado para as 15h00.

A ideia surge com base na ideologia do “Worlds of Rocky”, um dos projetos criados por Rita Egídio que, de entre uma vasta e rica vida profissional dedicada a espetáculos e criações musicais, concebe um conjunto de “lives” realizados em locais cultural e historicamente ímpares que contam sempre com milhares de seguidores.

Depois dos mais recentes espetáculos realizados em live streaming num barco e outro numa torre ambos em Amsterdão, Holanda, e de mais um que foi também um sucesso, mas desta feita na cozinha da Quinta das Pintoras, surgiu a ideia de poder celebrar este ano de mudança e de novas conquistas por parte da DJ num espaço privilegiado da zona de Lisboa ou arredores.

Para a artista “o convite foi feito e aceitei de imediato. O espaço é bastante bonito e vai fazer toda a diferença. O Palácio do Correio-Mor remonta ao tempo de D. João IV, é uma das mais notáveis quintas dos arredores de Lisboa pela sua glamorosa decoração. Esta é, para mim, uma boa forma de associar a festa a Portugal, à história do nosso país”, justifica.

Ao evento da DJ Internacional Rocky Valente não poderia faltar a sua grande referência nacional da música eletrónica, o DJ Luís XL Garcia, que tocou em clubes lendários como o Kremlin, o Cais 447, o Rocks e muitos outros, tendo participado também em grandes eventos e festivais como Castelo de Monsaraz, Neptunus, Olá Love To Dance, Vilar de Mouros, Rock In Rio. Forte presença será também a do DJ Daveed, que soma no seu currículo diversas atuações no Kremlin, Capítulo V, Sasha Summer Sessions, SoundPlanet, Paradise Garage, Sensation White e Lisboa Parade. Foi também considerado o melhor DJ Residente Nacional em 2002 e 2006 pela Portugal Night.

“O Luís é uma figura emblemática da música eletrónica em Portugal. Toca desde 1986 e eu cresci a ouvir XL Garcia. Tenho uma admiração enorme por ele. Lembro-me de quão nervosa eu estava da primeira vez que tocámos juntos. Passado este tempo é, de certa forma, a influência dele que me fez ser a DJ que sou atualmente e não poderia de forma nenhuma passar o meu aniversário sem o convidar a tocar comigo. Acho que a sua energia passa para o público. Foi o Luís que me apresentou o Daveed na festa que fizemos em Lisboa, na Quinta das Pintoras e fiquei rendida. É para mim uma honra e um prazer juntar dois DJ’s maravilhosos e eu tenho a sorte de os ter na minha festa”, revela Rocky Valente.

O evento vai ser transmitido em direto na BE-AT.TV, a mais avançada plataforma de live streaming vídeo do mundo para dance music e música eletrónica, que de resto serviu há pouco mais de duas semanas de rampa de lançamento do seu novo EP Rebirth e que terá agora no Palácio o enquadramento visual de excelência.

A propósito Rita Egídio justifica: “Esta foi a forma que encontrámos, à luz da experiência que já temos, de chegar a todas as pessoas em qualquer parte do mundo. É o que permite gerar aproximação, estamos ali não só para quem está a nossa frente, mas para servir milhões de pessoas. Os nossos vídeos têm atingido milhões de visualizações com todas as promos que temos feito, mas neste caso, queremos, acima de tudo, apostar na qualidade e no tempo em que as pessoas assistem aos nossos vídeos. São precisamente esses momentos que criam memória. Penso que um artista deve ter as produções, mas mostrar como são quando tocam, quando fazem o show e é nisso que estamos a apostar”.

À festa só poderá aceder quem tiver o respetivo convite. A guestlist não foi revelada, mas para Rita Egídio, mãe de seis filhos que continua em tour internacional é essencial que o evento possa englobar diversas gerações, inclusivamente as camadas mais jovens para que nelas também se possa que criar uma memória deste dia. Todos os detalhes foram idealizados para poder cumprir com esse objetivo. Haverá inclusivamente bebidas sem álcool e diversas surpresas preparadas para este evento projetado ao estilo matinée.