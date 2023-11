Rita Ferro Rodrigues aparece de perna imobilizada e revela: “Rotura de ligamentos”

Nas redes sociais, Rita Ferro Rodrigues surgiu com a perna imobilizada e confessou que teve uma rotura de ligamentos.

A sorte não está ao lado de Rita Ferro Rodrigues. Nas redes sociais, a apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) surgiu com a perna imobilizada e revelou o que lhe aconteceu.

“Rotura de ligamentos. Nova avaliação dentro de duas semanas, até lá, imobilização do joelho, muito gelo e canadianas. Não vou dar importância a isto, há coisas muito mais graves, este joelho não vai estragar a minha boa vibe”, escreveu nas redes sociais.

“Aconteceu, caí, tenho uma lesão no joelho. Cai à porta do cabeleireiro. Agora é andar para a frente, coxa, mas andar para a frente. Isto não interessa nada comparativamente com outras coisas, não é?”, desvalorizou.

De relembrar que, recentemente, Rita revelou algo que desejava já há algum tempo. A apresentadora conheceu a Tailândia há cinco anos e, desde então, sonhava em levar a família a conhecer o país. O momento chegou e, na Páscoa de 2024, partem para a aventura.