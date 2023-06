Rita Ferro Rodrigues assinala o aniversário da filha: “A que mais me questiona e faz ser melhor todos os dias”

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário de Leonor, a sua filha mais velha.

Hoje, dia 21 de junho, há festa por casa de Rita Ferro Rodrigues. A filha mais velha da apresentadora, Leonor, faz anos e a mãe não podia deixar a data passar em branco sem uma mensagem.

Nas redes sociais, partilhou fotos da filha na praia e deixou-lhe uma declaração para celebrar o dia.

“21 a 21 de junho. A minha maior revolução, primeiro amor avassalador, nariz empinado, remoinho que anuncia tempestades, a pessoa que mais me faz rir agarrada à barriga a pedir clemência, a que mais me questiona e faz ser melhor todos os dias, a mais desarrumada, louca, superorganizada no caos, responsável e querida, a que mais me preocupa por ser mulher num mundo de homens, mas também a mais ‘badass’, corajosa e forte nas circunstâncias mais difíceis e inesperadas”, começou por afirmar.

“Ai sim….este post vem com muita baba associada”, brincou a apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol.

“Parabéns, Leonor, meu amor, vou emocionar-me sempre com o teu crescimento, és uma mulher, mas serás sempre a minha bebé querida. Sempre e para sempre a minha bebé querida”, terminou Rita Ferro Rodrigues.

Nos comentários, os desejos de um bom aniversário para a filha da apresentadora foram vastos. Entre celebridades e seguidores, os “parabéns” foram muitos.

É de recordar que Leonor, a filha mais velha de Rita Ferro Rodrigues, é fruto do relacionamento terminado com Daniel Cruzeiro, subdiretor da SIC. A apresentadora é ainda mãe de Eduardo, fruto do atual casamento com Rúben Vieira.

Rita Ferro Rodrigues esteve recentemente no Algarve a gozar de uns momentos de descanso e também revelou a praia “secreta” por onde andou.