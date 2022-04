Rita Ferro Rodrigues confessa que chorou no primeiro dia de aulas do filho

Rita Ferro Rodrigues falou sobre o primeiro dia de aulas do filho e admitiu que não conteve as lágrimas depois da despedida.

Eduardo entrou pela primeira vez para o segundo ciclo de ensino escolar e a apresentadora de “Elefante de Papel” contou alguns detalhes sobre o regresso às aulas do filho, revelando que chorou no carro.

“Quinto ano de uma escola nova, ensino público, máscaras, desinfetantes, mil regras. Não conhece rigorosamente ninguém, mas nem olha para trás. Antes de me largar a mão: ‘Mãe, vais estar à minha espera?’, ‘Sempre, meu amor’”, referiu no Instagram.

Ao final do dia, a comunicadora ficou descansada porque o filho de nove anos chegou “feliz” a casa. “Correu tudo bem. Chegou feliz a casa, gostou da escola nova, já tem planos para fazer amigos”, adiantou.

A companheira de Rúben Vieira deixou ainda um conselho: “Aos pais e mães como eu que choraram no carro, mas só depois de os deixarmos entregues sempre com cara de Reis Disto Tudo Super Serenos e Tal – um abraço como este da fotografia – que nos acalma a ansiedade a cada final de dia”.

Recorde-se que Eduardo, de nove anos, nasceu do casamento de Rita Ferro Rodrigues com com Ruben Vieira, mais conhecido por Ben.

LEIA TAMBÉM: