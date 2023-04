Rita Ferro Rodrigues celebra o Prémio Camões: “Viva o Chico”

Rita Ferro Rodrigues seguiu, nesta segunda-feira, a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque e elogiou o cantor e escritor brasileiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o homólogo brasileiro, Lula da Silva entregaram, nesta segunda-feira, a Chico Buarque o Prémio Camões, relativo a 2019, no Salão do Trono do Palácio de Queluz e Rita Ferro Rodrigues, que acompanhou a cerimónia, elogiou o discurso do cantor e escritor brasileiro.

“Estava a ouvir o Chico e a pensar que é tão bom ver a coragem, graça, rebeldia, malandrice, brilhantismo da geração dos nossos pais, ainda tão vivas no seu ilustre representante Chico”, começou por referir nas redes sociais.

“Um discurso tão verdadeiro, sem caganças, de alguém que não se deslumbra – refaço, alguém que se deslumbra sim, com a vida, com a liberdade, com a poesia, com a arte, com o amor e com a resistência – um eterno Jovem. Viva o Chico!”, concluiu Rita Ferro Rodrigues.