Rita Ferro Rodrigues confessa: “Os tempos mais felizes da minha vida”

Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para fazer um desabafo, no seguimento de uma conversa que teve com a filha.

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues fez um desabafo nas redes sociais, no qual explicou que vive os “tempos mais felizes” da sua vida, situação que deixou a filha surpreendida: “Ela ficou surpreendida porque achava que esses tempos tinham sido aos 20 anos”, confessou.

“Expliquei-lhe que não. Expliquei-lhe que agora apesar de ter um corpo mais velho o conhecia e respeitava como nunca”, contou, assumindo, de seguida, que não liga a opiniões alheias.

“Expliquei-lhe que já não ando a correr, escolhi o ritmo da minha saúde mental, tirei o pé do acelerador. Expliquei-lhe que tenho os amigos que escolhi e me escolheram e na minha intimidade ficaram só os que tinham de ficar. Expliquei-lhe que reconheço o amor de uma vida todos os dias quando chego a casa. Expliquei-lhe que finalmente sinto que todas as minhas capacidades profissionais estão aproveitadas nos meus múltiplos trabalhos”, notou.

“Expliquei-lhe que – e isto é o mais importante – os tempos mais felizes da minha vida são agora, porque ela e os manos ainda estão em casa, os meus pais estão vivos, a família com saúde e os meus animais, estão os dois, ainda ao pé de nós”, acrescentou.

“Se sou totalmente feliz? Não, porque o mundo está em muitas coisas uma valente porcaria. Mas levanto-me todos os dias a acreditar que posso ajudar a inverter um pouco isso e, às vezes, basta um gesto muito pequenino. E esses gestos também me fazem muito feliz”, continuou.

“Este cenário de otimismo vale para o mês todo… menos os seis dias antes de me vir o período. Ai esqueçam a ‘Rita Zen’, fujam para os abrigos e mandem-me chocolates à distância”, rematou.