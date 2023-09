Rita Ferro Rodrigues conta como carro avariado deu origem a uma… massa com atum

Rita Ferro Rodrigues partilhou com os seguidores como transformou um problema numa solução e como um carro avariado deu origem… a uma massa com atum.

Todos os dias há imprevistos, às vezes, com os carros: que o diga a apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Rita Ferro Rodrigues, que ficou apeada quando seguia para um jantar. Mas a comunicadora não baixou os braços e revelou que “problemas são outras coisas”.

“Estou a fazer massa com atum quando era suposto estarmos na Ericeira a jantar um belo sushi com a nossa família de coração @the_ruimarqs e @o__santi”, partilhou com os seguidores no perfil de Instagram.

“Tudo isto porque enchi o depósito do carro e de imediato desata a jorrar rua fora, carro incontinente, tem seis anos, coisas que acontecem”, acrescentou.

“Perdi o dinheiro do abastecimento, vou ter despesas de garagem, tive de cancelar a ida à Ericeira e nos próximos dias vou pedir muitas boleias a amigos. Há uns anos isto era coisa para me deixar enervada e de mau humor, ansiosa e nervosa. Agora não. Arrelio-me cinco minutos e siga para bingo. Problemas são outras coisas, não isto”, defendeu Rita Ferro Rodrigues.

“Venha a massa de atum e a esperança numa conta pequenita da garagem. Amanhã é outro dia. Beijos”, concluiu a apresentadora do Canal 11.