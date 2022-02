Rita Ferro Rodrigues dá queda no prédio: “Estava a ver que me desmontava”

Rita Ferro Rodrigues deu uma queda nas escadas do seu prédio. A apresentadora teve medo de se “desmontar toda” e magoar a sério.

A apresentadora do “Elefante de Papel” (YouTube) começou a manhã da pior forma. Quando ia a sair do prédio, a comunicadora escorregou no chão acabado de limpar pela equipa de limpeza.

“Estou-me a rir mas comecei o dia a fazer um slide no chão acabado de limpar do meu prédio – e estava a ver que me desmontava ali toda. Valeu-me o domínio apurado de técnicas de patinagem em lava tudo”, brincou a companheira de Rúben Vieira, o “Ben” da TVI, no Instagram.

Na secção de comentários, entre os diversos comentários, destaque para o de Luís Costa Branco. “Que sorte! É que já não há peças para isso”, atirou o jornalista e pivot da BTV. “Só tu…” comentou o amigo e apresentador Nuno Eiró.

Rita Ferro Rodrigues festejou, recentemente, o aniversário da sua mãe. “Esta é a minha querida mãe, faz hoje anos. […] Todas as palavras me parecem sempre insuficientes e curtas perante o amor e admiração que lhe tenho”, escreveu.

