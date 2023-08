Rita Ferro Rodrigues de férias sem os filhos: “Ninho vazio”

Rita Ferro Rodrigues vai estar de “ninho vazio” por alguns dias. A apresentadora está de férias sem os filhos.

Após aproveitar o verão e as férias com os filhos e o companheiro, Rita Ferro Rodrigues está agora de “ninho vazio”. A apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confessou que terá uns dias sem os filhos em casa, tendo tempo para descansar; contudo, gosta de ter a casa cheia.

“Tenho o ninho vazio por alguns dias”, começou por escrever a figura pública numa publicação das redes sociais.

“Sei o que vocês estão a pensar: ai que bom pá, aproveita! Liberdade! Sossego! E claro que vou aproveitar para estar com amigas depois do trabalho, ir ao cinema, não pensar em refeições e em máquinas de roupa. E claro que é tudo muito lindo e bom…”, continuou.

“Mas eu cá gosto mesmo é da casa cheia com os meus pintainhos e o meu peixão, todos a fazerem-me a cabeça em água”, concluiu.

Rita Ferro Rodrigues não é a única celebridade a falar das férias sem os filhos. Recentemente, Sara Prata e o companheiro viajaram até às Maldivas sem a filha e a atriz desabafou: “Sempre ouvi ‘no meu tempo os meus filhos vinham sempre comigo para todo o lado’, mas cada vez mais sinto que é importante o casal ter um tempo só para si”.