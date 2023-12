Rita Ferro Rodrigues declara-se a Jéssica Athayde: “És a minha filha mais velha”

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues escreveu uma carta de amor à amiga Jéssica Athayde, que celebrou mais um aniversário nesta quinta-feira.

“Hello pequenita. Não sei muito bem o que é permitido dizer-se sobre uma pessoa que se ama muito, numa rede social. Francamente, não quero saber. Todas as cartas de amor são ridículas (já dizia o poeta) mas o mundo precisa delas, ridículas, puras e expostas. Sem pudor”. Foi desta forma que começou a carta de amor de Rita Ferro Rodrigues à amiga Jéssica Athayde, partilhada através das redes sociais.

“Tu és a minha Jess, a minha filha mais velha, frágil e forte tudo no mesmo minuto, uma sobrevivente que não perdeu a capacidade de amar e ser amada, um bichinho da conta que por vezes se enrola para se proteger mas que sai da concha de garras afiadas para defender os que ama”, acrescentou.

“Uma amiga insubstituível, uma mãe indecentemente dedicada como só podia ser, uma mulher imperfeita, intensa, verdadeira e louca e que me faz rir à gargalhada em momentos em que acho que é impossível sequer esboçar um sorriso”.

“Vais acordar com esta mensagem pirosa porque se tudo estiver no seu lugar, estás a ressonar desde as 10 da noite. Acorda então, com 38 anos lindos, para um dia inesquecível (porque vai ser). Faz de conta que não choramingas a ler isto e vais ser feliz. Porque mereces. Love u minha bifa querida. A vida é bonita e tu finalmente já sabes”, concluiu Rita Ferro Rodrigues.