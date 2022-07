Rita Ferro Rodrigues declara-se a Ruben Vieira em dia especial

Ruben Vieira, ou “Ben”, como é conhecido pelo público português, celebra mais um ano de vida, data destacada por Rita Ferro Rodrigues nas redes sociais.

A apresentadora escreveu um texto que fez acompanhar por duas fotografias junto ao companheiro e declarou o seu amor.

“É amor, gargalhada, colo, prazer, amigo, bússola, âncora, mar e barco. O pai do nosso, do dele e meu, da minha e dele, o companheirão dos avós, a acendalha dos amigos, a força de trabalho e princípios, o xódó da Toby e do Matias, o amor da sua mãe e do seu pai, o mimado das manas, o menino da sua avó, a simplicidade e a bondade e o lembrete de tudo o que realmente interessa nesta vida tão boa… mas por vezes tão dura também”, começou por realçar.

“Este ano mais do que em qualquer outro, celebro a vida, esse privilégio e outro ainda em que tenho pensado tanto, a incrível maravilha de passar pela vida em amor – viver um grande amor, um amor que te arranca para o melhor de ti e torna tudo mais vibrante, feliz e seguro. Ufa. Casei com um príncipe , logo eu que acredito em (e adoro) bruxas”, rematou.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira têm um filho em comum, Eduardo. No entanto, ambos têm filhos de relações anteriores.