Rita Ferro Rodrigues declara-se à sogra: “Tesouro minhoto da minha vida”

Rita Ferro Rodrigues declarou-se à sua sogra esta sexta-feira, 25 de março, através de uma publicação na sua página de Instagram.

Junta há 15 anos com Ruben Vieira, ou Ben como é conhecido, a comunicadora fez questão de mostrar que mantém uma boa relação com a mãe do companheiro.

“Melhor do que o filho, só mesmo a sogra. Quem a conhece sabe do que falo! Tesouro minhoto da minha vida. Minha querida amiga Maria”, escreveu Rita Ferro Rodrigues.

Após a publicação da apresentadora os elogios não se fizeram esperar. Destaque para o comentário de Inês Herédia: “Tanto amor nesta fotografia”.