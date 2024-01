Rita Ferro Rodrigues desabafa: “Congelo de medo. Como é possível?”

Em período pré-eleitoral, Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para fazer um desabafo, relatando episódios da infância.

As eleições estão marcadas para 10 de março: Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para, menos de dois meses antes da população acorrer às urnas, desabafar sobre um tema que marcou a infância, mostrando-se preocupada com as gerações futuras.

“(…) sinto que os betos bullies da minha adolescência que perseguiam os gordos, os negros, os gays, as mulheres que não correspondiam aos padrões deles (como eu) que nos apedrejavam (literalmente) nos intervalos das aulas no Liceu Pedro Nunes, podem tomar o poder. E congelo de medo. Como é possível?”, escreveu nas histórias do Instagram.

Recorde-se que a apresentadora está em contagem decrescente para umas férias em família na Tailândia. “Vamos à Tailândia na Páscoa e esta é uma alegria imensa, inexplicável. Amar é isto, querer partilhar tudo com peixão e pintainhos”, escreveu, na altura.