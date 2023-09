Rita Ferro Rodrigues despede-se do verão: ” Foste tão bom para nós”

O outono começou este sábado, 23 de setembro. Nas redes sociais, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues deu as boas-vindas à nova estação.

O que é bom, acaba depressa: com o fim do verão, inicia-se uma nova estação. O outono começou este sábado, 23 de setembro, e, para assinalar a mudança, Rita Ferro Rodrigues utilizou as redes sociais.

“Obrigada, verão querido. Foste tão, mas tão bom para nós. Venha daí esse outono e que seja igualmente protetor, divertido, pacífico e generoso. Prometemos dar o nosso melhor. Feliz outono, suas castanhas assadas! (quentes e boas)”, escreveu na legenda da publicação, onde compilou vários momentos da estação quente.

Recorde-se que, durante o verão, Rita Ferro Rodrigues e o companheiro, Rúben Vieira, fizeram “glamping”, campismo de luxo, no Fundão. Esta semana, a apresentadora revelou estar a viver os “tempos mais felizes” da sua vida.