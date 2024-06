Rita Ferro Rodrigues diverte-se ao lado da filha em festival

Acontece este fim de semana, no Porto, o Primavera Sound. Rita Ferro Rodrigues aproveitou o primeiro dia de festival ao lado da filha.

Aberta a época de festivais: Rita Ferro Rodrigues rumou até ao Porto para aproveitar o primeiro dia de Primavera Sound, mas não foi sozinha. A apresentadora fez-se acompanhar da filha, Leonor, de 21 anos.

Na página de Instagram, destacou alguns momentos da noite, que teve como cabeça de cartaz a cantora SZA, e escreveu: “Uma noite mãe e filha. Apenas umas horas de exclusividade durante uma semana louca de trabalho mas é preciso priorizar o mais importante”.

“Fui mãe aos 25 anos, tenho uma filha quase com 22 e nem nos meus sonhos mais felizes imaginei ter uma companheirona destas. No Primavera Sound estamos a celebrar este amor único”, acrescentou.

Além de Leonor, Rita Ferro Rodrigues é mãe de Eduardo, de 13 anos, fruto da união de mais de uma década com Rúben Vieira. A comunicadora considera o enteado, Miguel, de 20 anos, também como um filho. “Eu considero que tenho três filhos. O Miguel tem uma mãe maravilhosa que eu adoro e respeito. Eu não sou mãe do Miguel, eu considero é que ele é meu filho”, disse, no podcast “N’A Caravana”, de Rita Ferro Alvim.