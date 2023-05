Rita Ferro Rodrigues e Filomena Cautela lembram Rita Lee

Rita Ferro Rodrigues e Filomena Cautela homenagearam Rita Lee nas redes sociais: a cantora morreu nesta segunda-feira, aos 75 anos.

Um pouco por todo o mundo sucedem-se as palavras de apreço nas redes sociais depois de conhecida a morte da cantora brasileira Rita Lee e, em Portugal, não foi diferente, com Rita Ferro Rodrigues ou Filomena Cautela a lembrarem a autora de temas como “Dança Perfume”.

“Para sempre rebelde, feminista, cantora, poeta, atriz, rockeira máxima, louca, livre, ativista, desbocada, plena, hipnótica”, considerou a apresentadora do Canal 11.

“Uma Rainha. Obrigada por tudo, mulher furacão de vida, inspiração eterna”, rematou Rita Ferro Rodrigues.

Filomena Cautela disse ter “tudo a agradecer a Rita Lee, spirit animal”. “Guardo o nosso encontro, mas do que interessa: a música ficará para sempre, a coragem, a seriedade da sua leveza, a pertinência do humor caneco. Avé Rita Lee, eterna e infinita. Deixem as vossas memórias a ouvi-la, memórias dela, versos, aforismos”, desafiou a apresentadora da RTP1.