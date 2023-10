Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira aderem ao Tik Tok: “Depois de velhos deu-nos para isto”

O anúncio foi feito pelo casal, Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira, no Instagram. Agora os seguidores vão poder acompanhar as aventuras no Tik Tok.

O Tik Tok é uma tendência que não vem de agora, mas, para Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira, chegou o momento de aderirem à plataforma.

O anúncio foi feito pelo casal, no rescaldo da festa de aniversário de Rita Ferro Rodrigues, que completou 47 anos, através do Instagram.

“Eu e o Ben criámos um TikTok, imaginem, depois de velhos deu-nos para isto. Mas nada temam: não vamos fazer coreografias. Vamos só comer e viajar. E beijar. Porque coiso. Se vos apetecer, sigam, se não, amigos à mesma, seus fofos e fofas”, escreveu a apresentadora numa publicação conjunto, de forma a explicar que o conteúdo vai ser mais direcionado para “lifestyle”.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Muitas felicidades ao casal”, “Sempre a tempo e velhos são os trapos, como se costuma dizer! Estão lindos!” e “Ficam mesmo bem. Adoro! Felicidades” são alguns dos exemplos.