Rita Ferro Rodrigues elogia João Manzarra: “É tão bom seres querido e bonzinho”

Manzarrinha. Só para te dizer que é tão bom seres assim querido e bonzinho. É mesmo bom. És o melhor a comunicar com os miúdos e acredita, isso é muito importante. Porque é verdadeiro, vem de dentro sem esforço. Gosto muito de ti. ( mensagem escrita nos poucos momentos em que o meu filho está SOSSEGADO e grudado à televisão a ver uma coisa fixe e a exclamar : “o João Manzarra é mesmo querido!” ❤️)