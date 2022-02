Rita Ferro Rodrigues elogia amigo e jornalista João Moleira: “A idade só lhe faz bem”

Rita Ferro Rodrigues mantém uma amizade há vários anos com João Moleira. Por isso, esta sexta-feira, 19 de novembro, no dia de anos do jornalista, a apresentadora fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

A coordenadora de Programas do Canal 11 apanhou de surpresa o jornalista e “pivot” ao partilhar, no perfil de Instagram, um testemunho repleto de carinho e elogios ao “amigo precioso”.

“Amigo precioso e atento. Que não falha. A idade só lhe faz bem, pessoa querida”, elogiou a comunicadora.

“Já nos acompanhamos há tantos anos que, francamente, já nem me lembro muito bem da vida sem ele. Ou talvez não me esforce por me lembrar porque, com ele, a vida é muito melhor”, prosseguiu.

Rita Ferro Rodrigues desejou que a amizade se mantenha no futuro: “Que seja assim sempre porque ambos sabemos que pouco mais interessa, nesta passagem por aqui. Parabéns, meu amor”.

Rapidamente, João Moleira demonstrou estar rendido às palavras da amiga: “E assim acabas comigo!”