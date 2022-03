Rita Ferro Rodrigues elogia mãe: “Toca com magia e ternura cada ser humano”

Rita Ferro Rodrigues elogiou, esta quarta-feira, 8 de setembro, a sua mãe, Filomena Aguiar, que completa mais um aniversário. A apresentadora teceu vários elogios.

A coordenadora de Programas do Canal 11 fez questão de assinalar publicamente o aniversário no perfil de Instagram com um testemunho ternurento.

“Chama-se Filomena Aguilar. Faz anos hoje, a minha mãe. Tudo o que possamos dizer sobre mães excecionais será sempre pouco, não é? E ao mesmo tempo, soará sempre a exagero”, começou por admitir.

“Esta eterna miúda, esta mulher, tem a bondade, serenidade, força, graça, pinta, alegria e amor com ela. Tudo aglutina e harmoniza, se fosse obra de arquiteto seria uma ponte de estrutura inabalável”, acrescentou.

“Toca com magia e ternura cada ser humano que por ela passa. Sei que sou filha, mas acreditem, é tudo verdade. Tenho tanta sorte. Parabéns, Mena, beleza rara, meu amor profundo e farol para sempre. Amo-te!” rematou.