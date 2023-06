Rita Ferro Rodrigues em “retiro” de férias sem rede ou acesso à Internet

Depois do Algarve, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues gozou férias em São Pedro do Sul sem acesso à Internet e sem rede de telemóvel.

Depois de uns bons dias de descanso no Algarve, numa praia “secreta e paradisíaca”, e após celebrar os 21 anos da filha mais velha, Rita Ferro Rodrigues foi aproveitar mais uns momentos de férias.

Só que, desta vez, de uma forma mais incomum. A apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol rumou mais a Norte do país, onde aproveitou um festival. Mas com uma particularidade: sem acesso à Internet ou sem rede de telemóvel.

Nas redes sociais, Rita mostrou alguns detalhes desses dias e também contou como foi essa experiência.

“Foram três dias sem rede, sem net, a dançar no meio do bosque das incríveis Montanhas Mágicas de São Pedro do Sul e na melhor companhia das minhas irmãs/amigas. Três dias só para nós, de gargalhadas, confidências e cumplicidades”, começou por descrever.

“Parabéns à organização impecável do @goatcommunity.pt, espaço lindo, comida ótima e saudável, tendas superconfortáveis, atendimento do mais simpático que pode haver. Longa vida para a @goatcommunity.pt, melhor festival intimista de Portugal”.

Com a junção da natureza e da música, a apresentadora recarregou as energias: “Amanhã regresso ao trabalho, atestada de boa energia”.