Rita Ferro Rodrigues está de férias no Algarve e desvenda a praia “secreta”

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues tem gozado de umas férias no sul do país e contou onde fica a praia “secreta”.

A apresentadora televisiva Rita Ferro Rodrigues está a ter uns momentos de descanso no Algarve e tem partilhado nas redes sociais alguns clipes das férias.

Rita tem mostrado imagens da praia onde tem passado os seus dias e numa das publicações escreve: “Reparem que não vos quero enervar. Até tenho creme mal espalhado na sobrancelha. Não há vento e água está quente, está extremamente aborrecido pessoas. Caraças, que delícia. Pedimos desculpa pelo camadão de nervos que esta imagem possa provocar”.

A praia onde tem estado suscitou muitas dúvidas aos seguidores e “a pedido de muitas famílias” a apresentadora desvendou onde ficava esse “paraíso secreto”.

“A pedido de muitas famílias: é a Praia de Cacela Velha. Só se vai de barco, não tem apoio de bar, nem toldos, graças a Deus), podemos levar os cães e tomar conta deles e dos seus cócós, há que respeitar a ria e não a atravessar ‘porque achas que está baixa’ e ela lixa -te em 3 segundos (há muitos anos levei um aviso e aprendi para a vida)”, começa por escrever.

“Levas chapéu de sol, corta vento (há dias em que dá jeito) e marmita. Quanto mais andares, menos pessoa vês. Vale a pena a caminhada. Não levas colunas de som (gostamos de ouvir o mar e os pássaros que são muitos e gostam de nos mostrar as suas melodias)”, explica.

“Não tiras fotografias a pessoas que não fazem parte do teu núcleo, todos somos igualmente índios por ali, há nudistas, topless, está -se tudo a borrifar se tens pelos, se és gorda, magra, se tens pintas no nariz. Procuras falar baixo e sabe bem essa contenção. As crianças amam esta praia”, nota Rita.

“É uma reserva natural e por isso se fores para lá sem respeitar as regras – serás avisado pelos locais: a ria, os seus silêncios, alegrias e dores, são para respeitar. Não há lixo na areia nem beatas no chão. Leva um saco para o teu lixo. Não há luxo. Espera: há o maior luxo possível, umas das praias mais bonitas do mundo onde só será bem-vindo quem vier por bem”, destaca.

Para terminar, deixa um conselho a quem quiser visitar esta praia “secreta”: “Penso ser muito importante sensibilizar quem frequenta este paraíso para a importância de o proteger. Quem frequenta tem de ser guardião, não há outra forma. Evita julho e agosto. Protege a Ria Formosa. E todos os lugares sagrados que (ainda) sobrevivem por esse planeta fora”.