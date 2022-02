Rita Ferro Rodrigues faz apelo: “Não me cancelem o sonho”

Rita Ferro Rodrigues fez um apelo nas redes sociais para que seja permitido dançar, cumprindo as indicações para a prevenção da pandemia.

A apresentadora partilhou um desabafo no Instagram, esta sexta-feira, 30 de abril, no qual lamentou o facto de ainda não ser permitido dançar e apelou para que fosse criado um “espaço ao ar livre com DJ e lugares marcados e distanciados no chão”.

“Ainda não dá para irmos dançar. Arranjem-nos um espaço ao ar livre com DJ e lugares marcados e distanciados no chão por favor, círculos de giz onde possamos dançar em comunidade e sem riscos”, pode ler-se na publicação.

“Podemos fazer sessões de vários géneros e épocas musicais para que todas as gerações possam dançar. Façam matinés. Inscrições pagas, para ajudar a malta da indústria da noite e compensar a falta de consumo de álcool, com diferentes preços consoante as dificuldades dos dançantes. Não é impossível”, acrescentou.

Rita Ferro Rodrigues fez ainda um pedido para que o sonho não fosse cancelado. “Não me cancelem o sonho. Dançar em tribo faz-me bem à cabeça”, completou.