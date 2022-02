Rita Ferro Rodrigues faz apelo: “Que o sol não vos faça sair”

View this post on Instagram

#dia14 Confesso que quando abro a janela e vejo que está um dia lindo de Sol me arrepio de medo. Que o Sol não vos faça sair, gente boa. Não queremos ter os números da vizinha Espanha , da agonizante Itália. Não dá para “ ir ali dar uma voltinha” “ beber só um café em casa da Sofia” … não dá MESMO ! Sei que custa imenso – eu já vou no 14° dia de isolamento voluntário – mas sei que é a única forma de nos salvarmos. Por favor, fiquem em casa. Agora mais do que nunca ! #continuaremcasa #bekind #resistirevencer #boramalta