Rita Ferro Rodrigues faz exame de rotina e inspira outras mulheres

A repórter do Canal 11 realizou uma mamografia de rotina e confessa que teve alguns receios. O exame correu da melhor forma e Rita Ferro Rodrigues acabou por ser uma inspiração para outras mulheres.

Sempre que faz uma publicação nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, a profissional da plataforma da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) procura que a mensagem tenha conteúdo e foi assim, mais uma vez, esta terça-feira, quando Rita Ferro Rodrigues alertou para a importância ao rastreio do cancro da mama, através de um testemunho na primeira pessoa.

“Entras a tremer na sala da mamografia, avanças mil cenários nos dias anteriores, fechas os olhos para não veres a máquina comprimir-te o corpo e enquanto o relatório não vem, o ar parece que não dá a volta ao diafragma”, começou por contar a profissional no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B73FgX6p4cl/

“E depois, quando nos dizem: ‘está tudo bem’! A felicidade é tão grande que apetece abraçar todas as outras mulheres pela rua fora, pois só elas vão entender o alívio (e o ar a dar a volta ao diafragma outra vez) e até as cores parecem mais brilhantes”, acrescentou Rita Ferro Rodrigues.

As reações das seguidoras a este alerta importante para a saúde das mulheres não se fizeram esperar e Filomena Cautela foi uma das primeiras a comentar: “Indeed (de facto)” escreveu a apresentadora do programa da RTP1 “5 Para a Meia-Noite”. A fadista Gisela João publicou um “linda”, enquanto Jessica Athayde optou por um emoji de um coração.

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, Portugal tem uma população feminina de cinco milhões e surgem seis mil novos casos de cancro por ano.