Rita Ferro Rodrigues decobre o que mais gosta de fazer na vida

Afastada da televisão há dois anos, Rita Ferro Rodrigues descobriu o que mais gosta de fazer na vida e a nível profissional: entrevistar pessoas “conhecidas ou anónimas”.

Enquanto o público a conseguiu acompanhar no pequeno ecrã, a apresentadora tornou-se numa das comunicadoras de referência em Portugal. Agora, longe do ecrã e envolvida noutros projetos, Rita Ferro Rodrigues não tem dúvidas do que gosta de fazer na vida.

“Durante estes dois anos de ausência da televisão (e em que tenho trabalhado com muita vontade e alegria noutros projetos em que consigo explorar outras dimensões de mim) percebi claramente que aquilo que mais gosto de fazer na televisão (e na vida) – e que sei que faço bem – é precisamente, entrevistar pessoas”, começou por afirmar.

“‘Conhecidas’ ou ‘anónimas’ (adorava!) É nessas conversas, viagens dentro dos outros, que eu me sinto completamente feliz e acho que não o faço mal”, acrescentou.

Seguiram-se os elogios à equipa do programa de entrevistas “Elefante de Papel”, que tem no YouTube. “Faço-o acompanhada por uma equipa sensacional de profissionais (obviamente pagos) e sou a única produtora e financiadora deste projeto que acredito ser distinto e diferenciador”.