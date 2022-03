Rita Ferro Rodrigues “feliz” pelo crescimento profissional de Rúben Vieira

Depois de Cristina Ferreira ter dado a entender que pode trazer “Ben” para a TVI, Rita Ferro Rodrigues partilhou nas redes sociais uma dedicatória a Rúben Vieira.

A apresentadora destacou o percurso profissional do companheiro e revelou estar “feliz” pelo crescimento do assistente de produção, numa fase em que não se sabe qual o próximo projeto de “Ben”, depois de terminado “O Programa da Cristina”, na SIC – especula-se a transferência para a TVI.

“Eis um profissional de excelência com mais de 20 anos de televisão. Alguém que se pauta pela integridade na forma como se relaciona e sempre se relacionou com todas as equipas com que trabalha. Com todas as pessoas. Alguém que além disso, toca o coração dos outros por ser bom, divertido, simples e solidário, esteja mais exposto ou nos bastidores, está sempre feliz”, afirmou Rita Ferro Rodrigues.

A companheira de “Ben” referiu ainda que este “merece todas as coisas boas que lhe possam acontecer, todos os desafios, toda a valorização profissional de quem o vê com limpidez”.

“Somos uma equipa de amor e igualdade. Fico feliz e comovida por o ver crescer profissionalmente, sempre leal e fiel aos seus princípios, traçando o seu caminho com mérito absoluto e total correção”, acrescentou.