Rita Ferro Rodrigues festeja saída de isolamento: “Dancei no trânsito da manhã”

Rita Ferro Rodrigues festejou, esta quarta-feira, o facto de ter saído de isolamento após ter estado em contacto com o marido, Rúben Vieira, que contraiu a covid-19.

A apresentadora do programa de entrevistas “Elefante de Papel” (YouTube) está tão contente por estar em liberdade na rua que dançou e cantou enquanto estava dentro do carro no trânsito da manhã.

“Quando acabas mais um isolamento profilático e sentes que estás a sair em precária. Ou seja feliz e tal mas calma Ritinha não te entusiasmes muito”, começou por comparar, em jeito de brincadeira.

“Mas sim, dancei no trânsito da manhã, cantei alto dentro do carro e tudo me parece obscenamente maravilhoso. E quase que me salta uma pestana do filtro a escrever isto. Tenham um bom dia”, rematou.

Quando estava prestes a terminar o isolamento, a comunicadora, de 44 anos, assumiu que estava ansiosa por voltar à rotina.

“Amanhã retomo (alguma) normalidade. Isto sou eu a rezar para que me poupem de mais isolamentos nas próximas semanas”, disse Rita Ferro Rodrigues na legenda de uma foto.