Rita Ferro Rodrigues fala sobre situação do filho no hospital

Rita Ferro Rodrigues atualizou o estado em que se encontra a recuperação do filho Eduardo, que está internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Depois de o filho ter sofrido complicações na recuperação da intervenção cirúrgica, Rita Ferro Rodrigues encontra-se, novamente, na unidade de saúde a fazer companhia a Eduardo. Para a apresentadora, o jovem está a ser um “super-herói”.

“Sei que não levam a mal a falta de notícias, na maior parte do dias mal me lembro que as redes existem : prioridades”, começou por justificar a comunicadora sobre a sua ausência do Instagram.

“Ainda ‘estamos’ em Santa Maria a recuperar. É um processo demorado, mas o pintainho vai ficar bem. E tem sido sido de tal forma corajoso e resiliente que temo que saia daqui metade miúdo, metade super-herói”, prosseguiu. “Obrigada pelo vosso carinho e boa energia. Estamos bem”, agradeceu, ainda.

Eduardo é o filho em comum de Rita Ferro Rodrigues com Rúben Vieira, o “Ben” do programa “Somos Portugal”, da TVI. Lembre-se que a apresentadora também é mãe de Leonor, que nasceu durante outra relação.

Da primeira vez que Eduardo esteve internado, a apresentadora descobriu que estava infetada com a covid-19.