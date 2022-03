Rita Ferro Rodrigues homenageia bisavô: “Era um homem raro”

View this post on Instagram

Coisas que me deslumbram : Apresento -vos o meu bisavô Barreto. Era um homem raro – pai da minha avó que fez recentemente 101 anos , falo dele no texto que dediquei à filha, está no Elefante de Papel se quiserem ler ou reler. Infelizmente, nunca o conheci pessoalmente mas é seguramente uma das pessoas de quem mais me falaram a vida toda, pela sua inteligência, sentido de justiça, bondade e … sentido de humor. E foi claramente a primeira pessoa da minha família a tirar uma selfie! Imaginar o meu bisavô de Montemor a divertir -se sozinho na cabine, fazendo caretas para uma (agora )obsoleta “máquina de retratos “ diverte -me quase tanto quanto ele se terá divertido na inusitada sessão. Venho de muitos lugares, de amor e de dor e de sonhos e venho de muitas pessoas. Desta também, claramente. Hoje sonhei com ele e por isso partilho -o convosco. Cipriano Barreto, o Bisavô❤️