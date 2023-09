Rita Ferro Rodrigues: “Lidei com ansiedade a vida toda”

Rita Ferro Rodrigues desabafou sobre a ansiedade e confessou ter sofrido com essa condição durante toda a vida e a forma como lidou com ela.

A ansiedade é um problema que assola a vida de muitas pessoas. Rita Ferro Rodrigues confessou sofrer dessa condição e abriu o coração num desabafo para falar sobre a ansiedade, como esta afetou a sua vida e como lidou com ela.

“O que aqui vou relatar baseia-se em bom senso e experiência pessoal e sempre da ‘ótica do utilizador’. Lidei com ansiedade a vida toda (com a minha), tive ataques de pânico em miúda, fui acompanhada, aprendi a lidar com a minha ansiedade, a controlá-la (na sua expressão mais grave) e a aceitá-la. Tudo isto antes dos 30”, começou por escrever nas redes sociais.

“Foi um caminho de autoconhecimento e de poder sobre mim (porque é um grande power o que sentimos quando vencemos o monstro de sete cabeças). Tive ajuda médica, medicação quando precisei, fiz teatro, desporto, encontrei as minhas formas de me sentir bem, menos ansiosa. Aprendi também a aceitar a minha ansiedade e até a canalizar essa energia ansiosa para processos criativos”, recordou.

“Não pensem que a pessoa ansiosa está a fazer fita ou ‘quer atenção’ ou ‘tem tempo a mais’. Não julguem. Não façam muitas perguntas, ouçam. Se a pessoa não quiser falar, estejam apenas presentes, estejam lá, façam-na sentir segura. Respirem com ela, assegurem-lhe que vai passar (isto na fase aguda dos ataques de pânico) e para quem chega a este ponto”, continuou.

Por fim, aconselhou. “Em qualquer circunstância e logo que tenham espaço, aconselhem tratamento médico, expliquem-lhes que não estão sozinhas e que com a ajuda adequada, vencem o monstro. Vocês nem imaginam o que uma presença amiga, serena e compreensiva, pode ajudar uma pessoa ansiosa a ‘sair do turbilhão de medo’”.