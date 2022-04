Rita Ferro Rodrigues mostra-se ao lado da mãe em dia de aniversário

A apresentadora assinalou publicamente mais um aniversário da mãe, Maria Filomena Aguilar, com uma publicação especial nas redes sociais.

A mãe de Rita Ferro Rodrigues completa, esta terça-feira, 73 anos. Para celebrar a data, a comunicadora partilhou uma foto e dedicou algumas palavras carinhosas à aniversariante no Instagram, destacando “o amor e admiração”.

“Esta é a minha querida mãe, faz hoje anos. […] Todas as palavras me parecem sempre insuficientes e curtas perante o amor e admiração que lhe tenho”, começou por afirmar a mulher de Rúben Vieira.

“Há muito que não a beijo e abraço como ela merece – gosto de esborrachar os que amo com beijos, apertá-los até que os pés se levantem do chão numa força de ternura que sempre me surpreende – no caso da minha mãe é fácil, consegue ser baixinha. Em 2020, abracei-a e beijei-a muito menos do que me apetecia, do que ela merece, do que ambas precisamos”, lamentou.

No final, Rita Ferro Rodrigues garantiu que a mãe é o um “farol de bondade e cuidado, de força e amor”. “Quero sempre ser como ela ‘quando for grande’ e vou querer sempre. Parabéns minha mãe querida. Amo-te. E vai-te descalçando que mal nos permitam, esses pés estarão a voar no ar outra vez”, rematou.

