Rita Ferro Rodrigues: “Não vejo a minha filha há 15 dias”

Não vejo a minha filha há 15 dias. Para outros pais isto não é nada – respeito e compreendo. Para mim, é como se me faltasse metade do corpo. A Leonor é a pessoa que mais me faz rir – e também a que me enerva e desafia mais, porque é independente, inteligente e provocadora. Não há fio de cabelo de ninguém que cheire melhor que o dela nem nenhuma gargalhada mais regeneradora. Começou o isolamento em casa do pai – calhou – e por lá tem estado porque, apesar da saudade, aquilo que exigimos ao outros só faz sentido se cumprirmos com sacrifício e responsabilidade ( e nó na garganta de saudade) Tudo isto para vos dizer que tenho a sorte maior de ter o pai da Leonor como grande amigo e de ambos fazermos tudo, nesta batalha, pelos nossos e pelos dos outros. Há muita saudade por aí , certo ? Vai passar. Vamos vencer. Já vos disse que nenhum cabelo cheira tão bem como o da minha Leonor e que ela tem uma gargalhada que me resgata sempre dos lugares mais escuros? #continuaremcasa #resistirevencer #bekind #missyoumylove❤️