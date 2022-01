Rita Ferro Rodrigues partilha fotografia de quando tinha 16 anos

Rita Ferro Rodrigues foi ao baú e esta quinta-feira, 14 de outubro, decidiu partilhar uma memória de quando tinha apenas 16 anos.

A apresentadora do Canal 11, de 44 anos, publicou uma fotografia onde lembra os “tempos antigos”.

“Eu, com 16 anos. Não havia telemóveis nem redes sociais”, começou por escrever.

“Se combinavas alguma coisa com amigas marcavas o sítio e aparecias. As fotografias levavam tempo a revelar – havia entusiasmo nessa espera”.

“Quando finalmente tinhas as fotografias na mão fazias uma composição num placard de cortiça no quarto e as melhores iam para a carteira do ‘Sempre em Festa’ cheia de autocolantes e cenas, perto do passe e do cartão jovem”, acrescentou.

A comunicadora explicou ainda o porquê desta partilha: “Não sou nada saudosista – gosto muito do que o futuro nos vai oferecendo mas esta fotografia tirada pela Pureza Fino (aliás o casaco é dela 😂) fez-me viajar no tempo. Bom Dia! Malta dos 40 para a frente … do que é que têm mais saudades ‘desses tempos’?”, rematou.

A caixa de comentário rapidamente se encheu com reações e recordações dos seus seguidores. ” ‘Sempre em Festa’… senti agora aquele cheirinho delicioso e tão peculiar daquele plástico… Saudades de estar, até às tantas, na rua a brincar com amigos vizinhos nas noites quentes de verão. Mil vezes me chamava a minha Mãe, mil vezes respondia eu um sonoro: ‘Voooouuuuuu jáááááááa!’ “; “Saudades de o tempo que parecia que não passava…” ou “Saudades das férias de 3 meses com os meus avós… sair de casa de manhã e chegar à noite… sem ninguém saber sequer onde andávamos… e ninguém se chateava”, são algumas das memórias partilhadas pelos internautas.