Rita Ferro Rodrigues partilha retrato em família

Rita Ferro Rodrigues partilhou, nas redes sociais, um retrato em família. A apresentadora antecipou-se às possíveis críticas sobre o filho mais novo.

Rita Ferro Rodrigues rumou com o marido, Rúben Vieira, e os filhos até ao Fundão, onde fizeram “glamping”, uma espécie de acampamento de luxo. Nas redes sociais, partilhou alguns momentos das férias. Esta quarta-feira, 23 de agosto, despediu-se do local e publicou um retrato em família.

“Era congelar o tempo. O melhor da minha vida”, escreveu a apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. Logo a seguir, Rita Ferro Rodrigues antecipou as possíveis críticas ao facto da cara do filho mais novo, Eduardo, estar tapada.

“PS: já para antecipar críticas, sim o Duda será protegido enquanto for menor, assim foi com todos os outros. Nada contra quem mostra os filhos, esta é apenas a nossa decisão”, referiu.

Recentemente, Rita utilizou a conta de Instagram para felicitar o enteado: “O maior jackpot da minha vida faz 20 anos. Caraças, Miguel, amo-te tanto meu rapaz mais velho. És só incrível. Parabéns, meu amor”, escreveu, na altura.