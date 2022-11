Rita Ferro Rodrigues partilha “tesourinho” com mais de dez anos ao lado de Rúben Vieira

Rita Ferro Rodrigues partilhou, esta quinta-feira, 24 de novembro, uma fotografia captada em 2008 ao lado do marido, Rúben Vieira, mais conhecido por “Ben” na televisão.

No dia em que a Seleção Nacional se estreia no Mundial de Futebol no Catar, a coordenadora de Conteúdos do Canal 11 demonstrou o seu apoio à equipa das Quinas com uma fotografia com mais de dez anos.

“2008, Genebra, a apoiar a seleção. Jogo Portugal – Turquia. Se bem me recordo, o Pepe marcou um golaço e o Raul Meireles outro. Saudades, querido Raul!” começou por escrever a também apresentadora.

“O Cristiano Ronaldo já brilhava muito. Tal e qual como eu e o Rúben Vieira, estamos todos muito melhores com o tempo! Vinho do Porto é o que somos. E a dar tudo para ganhar. Hoje é o dia. Vamos lá, cambada”, acrescentou.

Portugal vai jogar contra o Gana num encontro que está marcado para as 16.00 H e será emitido pela TVI. Esta partida faz parte do Grupo H do Campeonato do Mundo de 2022, do qual a seleção orientada por Fernando Santos faz integra com Gana, Coreia do Sul e Uruguai.