Rita Ferro Rodrigues põe a mesa de Natal às pessoas que já partiram: “Brindo e converso com elas”

Rita Ferro Rodrigues revelou a forma como lembra no Natal as pessoas que já morreram. “Brindo e converso com eles e é assim que os sinto em minha casa”, contou.

A apresentadora do programa de entrevistas “Elefante e Papel” (YouTube) fez questão de demonstrar no perfil de Instagram a homenagem que faz às pessoas que perderam a vida e que são importantes para si.

“Em muitas famílias haverá ausências e custa tanto. Ponho sempre os lugares todos na mesa que abro dentro do meu coração, com talheres e guardanapos bordados, objetos antigos dos meus. E eles e elas – que já não são visíveis aos olhos -, vão entrando alegres e sentam -se na mesa posta dentro do meu peito”, partilhou.

A companheira de Rúben Vieira, mais conhecido por “Ben”, sabe que este gesto pode ser um “bocado infantil”. Contudo, Rita Ferro Rodrigues garantiu que nunca desejou ser “uma senhora crescida e engomada”.

“Brindo e converso com eles e é assim que os sinto em minha casa, por todo o lado, connosco e parte de nós. O Natal é amor e este ano – mais do que nunca – temos de convocar todo o amor que temos para nos ajudar a andar para a frente inteiros e com esperança” rematou.