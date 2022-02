Rita Ferro Rodrigues promete dar colo a Raquel Tavares

View this post on Instagram

“Que tenhas sempre contigo: Colo de mãe. Abraço apertado. Riso de graça. Brilho no olho. Amor quentinho. Tristeza que passa. Força nos ombros. Criança por perto. Astral bonito. Prece nos lábios. Saudade mansinha. Fé no futuro. Delicadeza nos gestos. Conversa que cura. Cotidiano enfeitado. Firmeza nos passos. Sonhos que salvam.” (Autor Desconhecido) Para a minha “mana” @raqueltavaresofficial ( o colo está aqui sempre, vai dar tudo certo ) ❤️ Love u