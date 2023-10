Rita Ferro Rodrigues reage ao lançamento do livro do pai: “Ri, chorei, espantei-me”

Eduardo Ferro Rodrigues lançou um livro. A filha, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues, reagiu ao lançamento da obra.

Eduardo Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, lançou um livro de memórias, intitulado “Assim Vejo a Minha Vida”. A filha, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues, esteve presente no evento de lançamento e reagiu às histórias contadas pelo pai na obra.

“Dias intensos. O meu querido pai lançou um livro das suas memórias numa sala cheia de amigos e família. Para alguns é o livro de um político, para mim é o livro da vida do meu pai que se cruza com tantas outras vidas e com a história recente do país”, começou por escrever a apresentadora nas redes sociais.

Rita confessa ter sido uma das primeiras leitoras do livro. “Li com o prazer que se lê um romance, até porque a minha mãe é personagem central. Ri, chorei, espantei-me, enterneci-me. Serei sempre suspeita na crítica, mas este livro é uma carta de amor à vida e à amizade. E à resistência e liberdade. Foi um fim de tarde muito bonito, justo e emocionante. Meu querido pai”, concluiu.