Rita Ferro Rodrigues realiza pedido do filho Eduardo

Rita Ferro Rodrigues partilhou com os seus seguidores a felicidade do seu filho, Eduardo, de 11 anos, quando viu o seu desejo realizado.

A comunicadora, de 45 anos, concordou em realizar o desejo do pequeno que, no passado dia 30 de novembro, completou mais um ano de vida e pediu à progenitora “um jantar com os manos e os avós. E depois no fim de semana ir andar de bicicleta para o Alentejo”.

A apresentadora decidiu aproveitar o fim de semana e nesta sexta-feira, 3 de dezembro rumou até ao Alentejo com a família. A também “blogger” tem partilhado algumas imagens da viagem em família e revelou a enorme felicidade do pequeno.

“Sabem aquela frase ‘Não devemos voltar aos lugares onde fomos felizes ?’ Não acreditem. Devemos sim”, começou por escrever.

“Aqui estamos nós no Craveiral Farmhouse, presente de aniversário do Dudecas que já está louco de alegria a andar de bicicleta, a cumprimentar todos os animais da quinta – e eu e a Leonor estávamos a tentar fazer uma sessão de fotografias mas o Ruben Vieira decidiu interromper na palhaçada do costume. Tudo no seu lugar, portanto. Bom fim de semana, gente boa!”, rematou.

Recorde-se que Eduardo é fruto da relação que Rita Ferro Rodrigues mantém com Ruben Vieira, mais conhecido por Ben, porém a comunicadora é ainda mãe de Leonor, que resultou de um relacionamento anterior.