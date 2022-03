Rita Ferro Rodrigues recebe ajuda psicológica: “É determinante para ultrapassarmos as fases menos boas”

Rita Ferro Rodrigues revelou que está a receber ajuda psicológica de um profissional de saúde para ultrapassar uma fase “menos boa” que está a viver.

Depois de ter estado no hospital a acompanhar o seu filho que esteve internado, a apresentadora do programa “Elefante de Papel” (Youtube) explicou que está a ser acompanhada por um profissional de saúde, assim como o filho Eduardo.

“Desde que o Duda esteve hospitalizado – e foi muito duro – ainda não me consegui separar fisicamente dele. Há um processo de cura, de uma síndrome pós-traumática de alguém que durante uma tempestade não fraquejou – mas claro, tudo tem uma preço e eu sou das que ressaca tarde mas muito forte”, começou por escrever, recordando que no hospital aconselharam que recebesse ajuda psicológica.

“No hospital disseram-me várias vezes que depois do que estávamos a passar teríamos de ter ajuda psicológica – e procurei-a e encontrei – a para os dois e não há nada mais importante do que ajuda profissional quando precisamos de ultrapassar um problema”, acrescentou.

Rita Ferro Rodrigues adiantou que vai de férias, esta quarta-feira, 9 de junho, com um grupo de amigas para criar o distanciamento necessário para a sua “cicatrização emocional”.

“Estamos nesse processo e amanhã, pela primeira vez, vou uns dias para fora de Lisboa com um grupo de amigas e sim, esse distanciamento, tão fundamental como contraditório nos sentimentos que me gera, faz parte da cura, da cicatrização emocional, do fechar de um ciclo muito duro”, explicou.

“Porque é que vos digo isto? Para reforçar a importância de pedir apoio e ajuda quando precisamos. Não existem pessoas de ferro – nem mesmo eu que o tenho no nome e sempre achei, ser à prova de tudo. Que sobranceria! A ajuda especializada e profissional é determinante para ultrapassarmos as fases menos boas. E o Duda fica uns dias com os manos, com o pai e com os avós – feliz de me ver dar este passo, largar -lhe de novo, por um bocadinho, a mão, e ser, por uns dias também, não só a Rita mas também aquela Rita para além da mãe que é fundamental que resista e seja feliz. Beijos”, rematou.

Além de Eduardo, fruto da relação com Rúben Vieira, mais conhecido como “Ben”, Rita Ferro Rodrigues também é mãe de Leonor, que nasceu durante o relacionamento terminado com Daniel Cruzeiro.