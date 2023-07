Rita Ferro Rodrigues recorda amiga que faleceu há um ano

Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para recordar a amiga Irina Fernandes, que faleceu, vítima de cancro, há cerca de um ano.

Rita Ferro Rodrigues partilhou um vídeo emotivo nas redes sociais, como forma de recordar a amiga Irina Fernandes.

“Há um ano que te ouço com atenção cumprindo-te com amor e empenho: vivendo e dando o meu melhor, todos os dias, para ser feliz. Hoje não foi exceção, hoje foi um dia de amor”, escreveu na legenda da publicação.

Irina Fernandes, autora da página “Cancer I Love You”, foi diagnosticada com cancro em 2020. Há cerca de um ano faleceu, vítima da doença, mas deixou saudade no coração de amigos, familiares e até seguidores.

