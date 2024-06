Rita Ferro Rodrigues recorda Pedro Lima: “Senti-te feliz ao pé de nós”

Pedro Lima morreu há quatro anos. Na página de Instagram, Rita Ferro Rodrigues recordou o amigo com uma mensagem especial.

Há quatro anos, o corpo do ator Pedro Lima foi encontrado numa praia em Cascais. No dia de aniversário da morte, Rita Ferro Rodrigues recordou o amigo com uma mensagem especial.

“Eu não gosto deste dia [20 de junho]. E este ano nem o queria assinalar porque eu quero celebrar a vida do Pedro e não o dia em que se foi embora”, escreveu.

“Sucede que hoje, por várias razões bonitas, ele me mostrou que anda por aqui, atento. E tem graça porque era o dia em que tinha metido na minha cabeça não o evocar. Ele evocou-se. O amor é realmente a força mais poderosa do mundo”, acrescentou, dizendo que trocou cartas de amor com Anna Westerlund, a viúva do artista.

“E cá estamos amigo… a tomar conta uns dos outros, umas das outras , como nos ensinaste. A ser felizes, como tanto querias. A fazer o melhor que sabemos… e não é pouco. Mas hoje senti-te feliz ao pé de nós”, rematou.

Pedro Lima deixou cinco filhos. João Francisco, de 25 anos, fruto da relação terminada com Patrícia Piloto, e Ema, de 20, Mia, de 17, Max, de 14, e Clara, de sete, do relacionamento com a ceramista.